Va in onda oggi, venerdì 18 aprile 2025, l’ultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore ma questa volta i suoi tantissimi fan dovranno attendere più del solito per assistere alle nuove vicende dei protagonisti. Il motivo? Perché la pausa del weekend sarà più lunga, l’amatissima soap opera infatti si fermerà anche lunedì 21 aprile 2025 in occasione di Pasquetta e tornerà sul piccolo schermo martedì 22 aprile 2025 con tante novità e colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori.

Il Paradiso delle Signore va in onda da lunedì a venerdì alle 16 e tiene spesso tutti con il fiato sospeso, tantissime sono le persone che quotidianamente restano incollate al televisore per scoprire tutto quello che accadrà. Gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay, ma cosa succederà nella puntata di martedì 22 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web con l’avanzare della gravidanza Elvira si sentirà sempre più stanca. Salvo apparirà preoccupato per la moglie e per la salute del loro bambino, vorrebbe infatti che riposasse di più.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 aprile 2025: Carmelo fa una sorpresa a Mimmo, un collega lo copre

Altre interessanti novità faranno incuriosire non poco i telespettatori dopo la pausa. Le anticipazioni rivelano che non appena arriverà a Milano Carmelo deciderà di recarsi in commissariato per fare una sorpresa a Mimmo, l’uomo non è a conoscenza del fatto che sia stato sospeso dalla Polizia.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che nell’episodio di martedì 22 aprile 2025, grazie alla complicità di un collega, il padre di Mimmo non scoprirà nulla sull’attuale situazione lavorativa del figlio. Al momento lo stanno coprendo tutti, anche Ciro, quest’ultimo però non è affatto felice di mentire al suo amico.

Botteri riflette sul rapporto con Delia, Marta fa una confessione ad Enrico

I tantissimi fan de Il Paradiso delle Signore assisteranno ad altri colpi di scena nella puntata che andrà in onda martedì 22 aprile 2025. Cos’altro succederà? Le anticipazioni svelano che Botteri a causa di un imprevisto non è riuscito a recarsi all’appuntamento con Delia a Pasquetta. Lo stilista non potrà fare a meno di riflettere sul loro rapporto e inizierà a pensare che tra loro forse non funzionerebbe.

Nel frattempo Marta troverà il coraggio di confessare ad Enrico che non può avere figli. Intanto, al Paradiso le Veneri diventeranno alquanto sospettose non appena scopriranno che in realtà Rita non è stata assunta da Alitalia, perché la loro ex collega ha mentito?