Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa accadrà 22 settembre 2025, Enrico in crisi per il dolore alla mano, Adelaide al settimo cielo.

I nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore non deluderanno i telespettatori, infatti saranno tante le novità che li faranno incuriosire sempre di più. I protagonisti dell’amata soap opera con le loro intriganti vicende riescono a catturare quotidianamente l’attenzione di moltissime persone che non perdono una puntata per scoprire tutto quello che accadrà. Gli episodi possono essere seguiti sia sul piccolo schermo che in streaming, dove? Sul sito Raiplay.

Il Paradiso delle Signore per quanto riguarda gli ascolti da anni conquista ottimi risultati, ogni edizione della soap in onda su Rai Uno alle 16 da lunedì a venerdì è sempre stata un successo. In vista del solito stop previsto nel weekend i telespettatori dovranno attendere un po’ per assistere alle nuove vicende, sul web però sono già disponibili alcune anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa lunedì 22 settembre 2025.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 settembre 2025: a rischio la felicità di Adelaide e Marcello?

Caterina ha accettato il lavoro che le è stato proposto al Paradiso, sarà infatti una delle Veneri. Intanto Delia e Botteri scopriranno che il nuvo stilista della Galleria Milano Moda è Ettore Marchesi. La presentazione del romanzo di Rosa è stato un successo e Roberto ne approfitterà per organizzare un nuovo evento, la lettura di alcune opere che appartengono a scrittrici contemporanee.

Ci saranno altre novità a Il Paradiso delle Signore nella puntata di lunedì 22 settembre 2025? Stando alle anticipazioni il comportanto dei coniugi Gallo rischia di mettere in crisi il rapporto tra Elvira e Salvatore. Nel frattempo Enrico apparirà turbato a causa del dolore sempre più forte alla mano, ma non ne parlerà con nessuno. Adelaide sarà al settimo cielo per i preparativi del matrimonio e per Marcello non sarà così semplice starle dietro, qualcuno però potrebbe mettere a rischio la loro felicità.

