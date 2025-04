I tantissimi fan de Il Paradiso delle Signore hanno dovuto aspettare più a lungo per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti, oltre al weekend si è fermato anche lunedì 21 aprile in occasione di Pasquetta e tornerà in onda oggi. Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena nei prossimi episodi e moltissimi telespettatori non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà. L’amata soap opera va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 ed è sempre disponibile sulla piattaforma streaming Raiplay.

Ma cosa accadrà nella puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa domani, mercoledì 23 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Irene apparirà molto preoccupata dopo aver scoperto la grossa bugia raccontata da Rita. La Venere deciderà di parlarne subito con Marcello e Roberto. Intanto la Cipriani casualmente incontrerà la capocommessa della Galleria Milano Moda, Lucia Giorgi, le rivelazioni della donna sulla vicenda getteranno ancora più ombre.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 aprile 2025: Matteo chiede spiegazioni a Odile, Mimmo svela la verità al padre

I tantissimi fan della nota soap opera assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata che andrà in onda domani. Le anticipazioni rivelano che Concetta cercherà di spingere Botteri a fare un passo avanti nella relazione con Delia. Intanto Matteo troverà il coraggio di chiedere delle spiegazioni a Odile in merito al suo rapporto con Guido.

Odile al momento è molto confusa, infatti non saprà cosa dire a Matteo. Cos’altro succederà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio di mercoledì 23 aprile 2025? Le anticipazioni fanno sapere che il padre di Mimmo si preparerà a lasciare Milano dopo aver fatto visita al figlio e non aveva scoperto nulla sulla sua attuale situazione lavorativa. Il ragazzo però non se la sentirà di continuare a mentirgli e prima di salutarlo gli rivelerà tutto, l’uomo andrà su tutte le furie.

Il padre di Mimmo arriva a Milano, Botteri riflette sul rapporto con Delia

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa oggi, martedì 22 aprile 2025, Salvo sarà preoccupato per Elvira e per la salute del bimbo che ha in grembo. Lei apparirà sempre più stanca a causa dell’avanzare della gravidanza e il marito vorrebbe che si riposasse di più. Il padre di Mimmo deciderà di fargli una sorpresa e si recherà in Commissariato, fortunatamente un suo collega gli reggerà il gioco e non scoprirà nulla sul fatto che al momento è stato sospeso dalla Polizia.

A causa di un imprevisto Botteri non si è presentato al suo appuntamento con Delia e inizierà a riflettere sul loro rapporto, arriverà alla conclusione che forse tra loro non funzionerebbe. Intanto Marta troverà il coraggio di confessare a Enrico che non potrà avere figli. Le anticipazioni fanno poi sapere che le Veneri scopriranno che Rita non è mai stata assunta da Alitalia e diventeranno molto sospettose per la bugia detta dall’ex collega.