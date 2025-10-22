Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa accadrà giovedì 23 ottobre 2025, Rosa prende una decisione, Marcello racconta a Matteo...

Non è un periodo semplice per Rosa, ha dovuto fare i conti con una vicenda molto spiacevole nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore. Sacchi ha provato ad aggredirla ma fortunatamente Marcello con il suo tempestivo intervento è riuscito ad evitare il peggio. In quella occasione l’uomo ha capito di non poter fare a meno dell’amica ed è per questo che è stato assalito da molti dubbi.

Il legame tra Rosa e Marcello è sempre stato molto forte, erano infatti in molti a pensare che la loro amicizia si sarebbe trasformata in qualcosa di più. Lui convolerà davvero a nozze con la Contessa? Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore nella puntata che verrà trasmessa su Rai Uno domani, giovedì 23 ottobre 2025, la scrittrice prenderà una drastica decisione dopo il suo incontro con Barbieri, al momento però non è chiaro cosa farà.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 ottobre 2025: Marcello vuole ritrovare un equilibrio con Adelaide

Gli episodi della nota soap opera Rai vanno in onda da lunedì a venerdì alle 16 conquistando sempre un notevole successo in termini di ascolti. Gli spoiler rivelano che nel nuovo appuntamento previsto per domani Fulvio chiederà un consiglio a Concetta perché non sa come comportarsi con la figlia.

Caterina parlerà del suo amore segreto con le veneri nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda giovedì 23 ottobre 2025, disponibile come sempre anche in streaming su Raiplay. Intanto Ciro si arrabbierà molto quando scoprirà che Johnny sta dormendo nel ballatoio, però ci penserà Mimmo a risolvere la situazione. Le anticipazioni rivelano altri dettagli, cosa accadrà? Marcello racconterà a Matteo quello che è accaduto la sera in cui è stata aggredita Rosa. Barbieri deciderà di lasciarsi alle spalle ogni dubbio con l’obiettivo di ritrovare un equilibrio con Adelaide.

