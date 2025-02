Va in onda oggi l’ultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà dopo la solita pausa del weekend. Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti. L’amata soap opera viene trasmessa su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 ma è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Ma cosa succederà nell’episodio di lunedì 24 febbraio 2025? Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore trapelate sul web per Giulia continuerà ad essere un momento molto delicato e pieno di confusione. La Furlan dovrà prendere un’importante decisione, tradirà Botteri? Tancredi continuerà a metterla sotto pressione dicendole che per fare carriera non deve farsi scrupoli, intanto Botteri la inviterà di nuovo a cena.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 febbraio 2025: Adelaide delusa dall’esito delle cure

I tantissimi fan de Il Paradiso delle Signore assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata che andrà in onda dopo il weekend. Le anticipazioni rivelano che Adelaide farà i conti con una spiacevole notizia, le cure alle quali si è sottoposta non avranno l’effetto desiderato. La donna dovrà quindi continuare a restare lontana da Milano e rendersi ancora irreperibile.

In occasione del Carnevale al Paradiso organizzeranno una festa esclusiva, Agata chiederà a Mimmo di aiutarla ad ottenere il permesso per poter partecipare. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Marta chiederà notizie di Adelaide al padre, lui in preda alla preoccupazione per la salute della Contessa deciderà di partire per Londra.

