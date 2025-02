Inizia oggi una nuova settimana de Il Paradiso delle Signore e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi dopo la pausa del weekend non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, puntata dopo puntata si piazzano sempre davanti al televisore per non perdere le loro intriganti vicende. La nota soap opera va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16.00 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Ma cosa succederà nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore? Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, martedì 25 febbraio 2025. Queste rivelano che Roberto deciderà di fare una sorpresa a Marta presentandosi senza preavviso a casa sua. L’uomo la troverà insieme ad Enrico e capirà che i due hanno una relazione sentimentale. Intanto Rosa e Marcello continueranno a scontrarsi a causa di Tancredi.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 febbraio 2025: Giulia e Botteri sempre più vicini, Rosa vuole intervistare Tancredi

I tantissimi fan della nota soap assisteranno ad altre interessanti novità e colpi di scena nella puntata di domani, martedì 25 febbraio 2025. Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore Ciro proverà a convincere Mimmo ad accompagnare Agata alla festa di Carnevale, lui però non apparirà del tutto convinto.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che nell’episodio che andrà in onda domani Giulia leggerà di nuovo i tarocchi a Botteri e questo li farà avvicinare sempre di più. Nel frattempo Rosa avrà un’idea, quella di fare un’intervista a Tancredi per riabilitare la sua immagine.

