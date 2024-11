Dopo la consueta pausa del weekend Il paradiso delle Signore tornerà in onda su Rai Uno lunedì 25 novembre 2024 alle 16, le anticipazioni trapelate sul web rivelano tante novità e interessanti colpi di scena. Moltissimi sono i telespettatori che quotidianamente seguono l’amatissima soap opera per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Questi con le loro intriganti vicende riescono sempre a catturare non poco la loro attenzione. Gli episodi oltre che in televisione sono anche disponibili sulla piattaforma streaming Raiplay.

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore Mario ha accettato il lavoro a Roma. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda lunedì 25 novembre 2024 rivelano che Roberto soffrirà molto per la fine della loro storia d’amore e non sarà facile per lui riprendersi. Nel frattempo, Armando noterà che c’è molta tensione tra Marta ed Enrico.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 novembre 2024: Clara e Jerome si baciano, Umberto in difficoltà

Salvo ed Elvira hanno scoperto che presto diventeranno genitori, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che la coppia dovrà trovare un modo per annunciare la gravidanza ai familiari della Gallo. I coniugi Puglisi torneranno a Milano dopo essere stati per qualche giorno a Parigi dalla figlia. Ciro e Concetta però non avranno buone notizie per Matteo, Maria infatti non ha cambiato idea su Portelli dopo ciò che ha fatto.

Nuovi colpi di scena in vista a Il Paradiso delle Signore nella puntata di lunedì 25 novembre 2024. Cosa succederà? Dopo un lungo corteggiamento Clara cederà alle avance di Jerome e i due finiranno per scambiarsi un bacio passionale. Alfredo, senza volerlo, assisterà al loro momento di passione. Le anticipazioni fanno poi sapere che Umberto farà i conti con gravi problemi economici e sarà costretto a chiedere un prestito a Tancredi.

