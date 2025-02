Cosa succederà nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore? Le intriganti vicende dei protagonisti come al solito faranno incuriosire non poco i telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà. Novità e colpi di scena non mancano mai e tengono spesso tutti con il fiato sospeso. L’amata soap opera va in onda da lunedì a venerdì alle 16 su Rai Uno e puntata dopo puntata tiene incollate al televisore moltissime persone, in termini di ascolti infatti i risultati sono sempre ottimi.

Non solo in televisione, gli episodi de Il Paradiso delle Signore sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 26 febbraio 2025. Queste rivelano che Umberto tornerà da Londra ma non avrà affatto delle buone notizie. Si era recato lì perché era molto preoccupato per Adelaide ma non è riuscito a trovarla.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 febbraio 2025: Guarnieri chiede un parere medico ad Enrico, Rosa ha un impegno con Tancredi

Odile dirà a Guarnieri di aver parlato con sua madre al telefoto e di averla sentita molto stanca. Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore la preoccupazione di Umberto aumenterà sempre di più e deciderà di rivolgersi ad Enrico per un parere medico.

Intanto Marello, Roberto, Marta e Botteri riusciranno a trovare l’idea perfetta per la nuova collezione del Paradiso puntando su un iconico capo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Salvo inviterà Rosa e Marcello a cena ma lei non accetterà perché ha già un impegno con Tancredi per un’intervista. Cos’altro succederà? Al momento gli spoiler non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere i nuovi episodi per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti dell’amatissima soap.

