Con tante novità e inaspettati colpi di scena Il Paradiso delle Signore riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Quotidianamente infatti sono moltissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le intriganti vicende, in termini di ascolti i risultati sono sempre ottimi. L’amata soap opera va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16, oltre che sul piccolo schermo però gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Ma cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa domani, mercoledì 26 marzo 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Tancredi si offrirà di pubblicare l’appello per Adelaide sul suo giornale, intanto Marcello penando alla possibilità di rivedere presto la sua fidanzata inizierà a dimenticare il bacio con Rosa.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 marzo 2025: Rita si pente del suo tradimento

La collaborazione tra Odile e Rosa stupirà non poco Umberto, le due insieme creeranno un articolo perfetto e non resterà che scoprire se sarà sufficiente per convincere la contessa a tornare a Milano. Le anticipazioni rivelano che Auretta Grimaldi si recherà al Paradiso e Irene non riuscirà a contenersi, infatti si lascerà sfuggire qualche parola di troppo in merito al vestito copiato da Galleria Milano Moda.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che nell’episodio di mercoledì 26 marzo 2025 Rita inizierà a pentirsi per il suo tradimento e non appena le altre Veneri mostreranno interesse per la sua storia lei si metterà sulla difensiva. Cos’altro succederà? Mimmo rischierà di essere richiamato dai suoi superiori perché durante la cerimonia non si è comportato come avrebbe dovuto. Intanto, fuori da Galleria Milano Moda Odile vedrà una figura familiare, si tratta di sua madre?

Rosa aiuta Odile a scrivere l’articolo per Adelaide, Salvo prepara una sorpresa per Elvira

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda oggi, martedì 25 marzo 2025, sarà di Odile l’idea di pubblicare un appello per spingere Adelaide ad uscire allo scoperto e Marcello sarà d’accordo con lei. Elvira e Salvo saranno concentrati sui preparativi per la nascita del bambino, lui con l’aiuto di Alfredo la stupirà.

Le anticipazioni fanno poi sapere che a causa della stanchezza Concetta apparirà molto provata e le altre Veneri correranno subito in suo aiuto, Mimmo invece dovrà presenziare durante la manifestazione degli studenti per la libertà di stampa. Intanto Rosa accetterà di aiutare Odile a scrivere l’articolo e Marcello le manifesterà la sua gratitudine.