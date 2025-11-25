Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano cosa succederà mercoledì 26 novembre 2025, Rosa prende un'importante decisione, c'entra Marcello.

La programmazione di Rai Uno ieri ha subito delle variazioni, Il Paradiso delle Signore non è andato in onda perché nella fascia oraria dedicata alla soap opera sono stati trasmessi i funerali di Ornella Vanoni che si sono svolti nella chiesa di San Marco a Brera. Oggi l’amatissima fiction andrà regolarmente in onda alle 16 e i suoi affezionati fan non vedono l’ora di scoprire cosa succederà. Le vicende ogni giorno appassionano moltissimi telespettatori, che possono seguire gli episodi in televisione oppure in streaming su Raiplay.

In attesa di assistere all’appuntamento di oggi sul web sono già trapelate alcune anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa su Rai Uno domani, mercoledì 26 novembre 2025. Cosa succederà ai protagonisti? Fulvio scoprirà che Mario sta per tornare, nel frattempo Agata suggerirà a Caterina come accoglierlo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 novembre 2025: Rosa prende un’importante decisione, c’entra Marcello

All’Atelier ci sarà un po’ di panico a causa di un piccolo malinteso, ad intervenire però ci penserà Johnny per risolvere la problematica. Intanto Enrico per i bambini della casa-famiglia organizzerà in piazzetta una partita di calcio con Helenio Herrera.

Altre novità in vista a Il Paradiso delle Signore nella puntata che andrà in onda mercoledì 26 novembre 2025. Gian Lorenzo Botteri dovrà occuparsi di emergenza familiare. Intanto procede gonfie vele la storia d’amore tra Marcello e Rosa, lui le ha chiesto di diventare sua moglie e lei ha accettato con immensa gioia. La Camilli prenderà una decisione molto importante, di che si tratta? Si trasferirà a casa del suo futuro marito.

