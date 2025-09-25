La anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa accadrà venerdì 26 settembre 2025, Matteo nostalgico mentre pensa ad Odile.

La settimana de Il Paradiso delle Signore sta per giungere al termine ma prima della pausa prevista nel weekend ci saranno altre curiose novità che cattureranno di certo l’interesse dei telespettatori. Cosa dovranno aspettarsi dai protagonisti dell’amata soap opera? Sul web sono trapelate alcune anticipazioni intriganti in merito all’appuntamento di domani, venerdì 26 settembre 2025, i più curiosi di sicuro non si lasceranno sfuggire gli spoiler.

Elvira e Salvo continueranno ad essere molto preoccupati per il figlio. La tosse del piccolo Andrea infatti è peggiorata sempre di più ed è per questo che prenderanno in considerazione la possibilità di andare a vivere in una località di mare. L’errore commesso da Caterina al Paradiso e rimediato da Concetta ha fatto venire un’idea a Botteri. Quale? Realizzare una collezione di scialli personalizzati, un progetto che prenderà forma nella puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì 26 settembre 2025.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 settembre 2025: Matteo accanto a Marina ma pensa ad Odile

In seguito al malore di Marina le veneri le prepareranno un corredo per il suo ricovero. Matteo resterà accanto all’attrice dopo quello che le è successo, però non potrà fare a meno di pensare ad Odile con evidente nostalgia. È chiaro che vorrebbe riavvicinarsi alla figlia della Contessa, anche lei prova lo stesso?

Intanto Enrico continuerà ad essere molto preoccupato nell’episodio de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda domani, venerdì 26 settembre 2025, alle 16 su Rai Uno. Il motivo? Perché sarà lui ad operare Marina, però il suo problema alla mano non si è ancora risolto. Le anticipazioni rivelano che l’articolo scritto da Rosa su Marcello otterrà il risultato sperato da Tancredi e Umberto. Cos’altro succederà prima del breve stop? Al momento non sono emersi altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda del nuovo episodio per saperne di più.

