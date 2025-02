Andrà in onda domani il penultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. La nota soap opera tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 16 su Rai Uno e li lascia spesso con il fiato sospeso con le sue intriganti vicende. Moltissime sono le persone che, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per non perdersi tutte le novità e i colpi di scena, in termini di ascolti infatti conquista sempre ottimi risultati. Gli episodi, oltre che sul piccolo schermo, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Ma cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 27 febbraio 2025? Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore trapelate sul web rivelano che Enrico, dopo essere venuto a conoscenza delle reali condizioni di salute di Adelaide, giurerà a Umberto che manterrà il segreto. Lui non rivelerà a nessuno ciò che ha scoperto, anche se tenere questo segreto lo metterà in una posizione molto scomoda con Marta.

Altre interessanti novità faranno incuriosire non poco i tantissimi fan della nota soap opera. Stando alle anticipazioni, nell’episodio di domani Tancredi si lascerà sfuggire alcune personali rivelazioni con Rosa, le racconterà la sua storia d’amore con Matilde.

Nel frattempo Roberto si renderà conto che Mimmo è davvero interessato ad Agata e deciderà di dargli qualche suggerimento per conquistarla. Cos’altro succederà nella puntata di giovedì 27 febbraio 2025? Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che Botteri all’ultimo minuto darà buca a Giulia e si presenterà insieme a Delia alla festa, tutto ciò farà infuriare non poco la stilista.

