Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano cosa succederà giovedì 27 novembre 2025, Landi fa una proposta che riguarda Johnny, Roberto sconvolto.

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore Odile, in occasione del nuovo servizio della Galleria Milano Moda, ha posato come modella davanti ad Ettore. Il momento ha fatto nascere una particolare intesa tra loro, infatti sembrano essere sempre più coinvolti. Saranno molte le novità nei prossimi appuntamenti della nota fiction amata da anni da moltissime persone, gli ascolti sono sempre più soddisfacenti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20 novembre 2025/ Ciro vuole aiutare Mimmo, Marcello si arrabbia

Moltissimi telespettatori ogni giorno alle 16 si sintonizzano su Rai Uno per vedere il nuovo episodio, tutti coloro che però non possono farlo hanno la possibilità di guardare la soap in streaming sul sito Raiplay in qualsiasi momento. Il Paradiso delle Signore viene trasmesso da lunedì a venerdì e conquista sempre moltissima approvazione da parte dei suoi affezionati fan, le vicende infatti non li fanno mai annoiare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 14 novembre 2025/ Rosa vuole dimettersi, Botteri affronta Adelaide

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 27 novembre 2025: Umberto cerca di far ragionare Odile

In molti sono curiosi di sapere cosa accadrà nel penultimo appuntamento settimanale e sul web sono già trapelate intriganti spoiler. Ettore ha proposto ad Odile di prestare il suo volto alla Galleria Milano Moda per la nuova campagna pubblicitaria, Umberto però cercherà di dissuaderla.

Le Veneri aiuteranno Johnny ma non sarà sufficiente, Landi quindi penserà di fare una proposta che lo riguarda nella puntata di giovedì 27 novembre 2025. Di che si tratta? Verrà assunto come magazziniere in prova. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano poi che Marina inviterà le Veneri al Circolo, dove ci sarà una festa organizzata per pubblicizzare il film. Nel frattempo, una notizia che riguarda Mario tuberà non poco Roberto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 13 novembre 2025/ Odile scopre il piano di Adelaide contro Rosa