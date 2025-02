Un’altra settimana de Il Paradiso delle Signore sta per concludersi e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà prima della solita pausa del weekend. I protagonisti con le loro intriganti vicende catturano quotidianamente l’attenzione di moltissimi telespettatori che, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena. La nota soap opera va in onda da lunedì a venerdì alle 16 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Ma cosa succederà nella puntata di domani, venerdì 28 febbraio 2025? Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore trapelate sul web, Marcello riceverà un riconoscimento importante da Confindustria ma non avrà alcuna voglia di festeggiare. Il motivo? Perché sente molto la mancanza di Adelaide e la cosa lo rende molto triste. Matteo, però, non darà ascolto a ciò che gli ha detto e organizzerà a Barbieri una festa a sorpresa.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 28 febbraio 2025: Agata riceve un regalo, Adelaide manda un messaggio a Guarnieri

Nell’ultimo appuntamento settimanale dell’amatissima soap opera Mimmo non potrà fare a meno di notare le attenzioni che Agata rivolge a Roberto. Intanto, Mirella stupirà tutti annunciato una splendida novità, quale? Michelino è entrato allo Zecchino d’Oro.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che nella puntata che verrà trasmessa domani, venerdì 28 febbraio 2025, Giulia prenderà finalmente una decisione. Tradirà Botteri o si rifiuterà di agire per conto di Tancredi? Nel frattempo Agata riceverà un inaspettato regalo e Adelaide manderà un messaggio a Umberto.

