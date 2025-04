Dopo la solita pausa del weekend inizia oggi una nuova settimana de Il Paradiso delle Signore e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che terranno tutti con il fiato sospeso. I telespettatori si preparano a scoprire come finirà la nona stagione, l’ultima puntata infatti verrà trasmessa venerdì 2 maggio 2025. L’amata soap opera tiene compagnia ai suoi tantissimi fan da lunedì a venerdì su Rai Uno alle 16 e riesce sempre a conquistare ottimi risultati in termini di ascolti.

Quotidianamente con le loro intriganti vicende i protagonisti appassionano i telespettatori che restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi de Il Paradiso delle Signore sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ma cosa succederà nella puntata che andrà in onda domani, martedì 29 aprile 2025? Le anticipazioni trapelate sul web rivelano che per cercare di far tornare il sereno tra loro Marta deciderà di portare Anita ad una festa della casa-famiglia. La Guarnieri non potrà certo immaginare che così facendo metterà a rischio la bambina perché sarà esposta ai criminali che stanno cercando Enrico.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 29 aprile 2025: Marcello scopre tutta la verità su Rita

Ci saranno tante altre novità che faranno incuriosire non poco i telespettatori nella puntata di domani. Stando alle anticipazioni dopo aver incontrato Rita a Torino Marcello tornerà a Milano con informazioni nuove ed importanti. Di che si tratta? L’ex commessa del Paradiso ha confessato di essere stata assunta da Tancredi per rubare le idee della nuova collezione di Botteri e riferire ogni cosa a Galleria Milano Moda.

Cos’altro succederà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio di martedì 29 aprile 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Odile dovrà fare i conti con i sentimenti contrastanti che prova per Matteo. Non appena lo vedrà con Marina Valli nei rotocalchi proverà una strana e inaspettata gelosia. Nel frattempo Guido la raggiungerà e le farà una romantica dichiarazione d’amore.

Botteri decidi di aprirsi con Delia, Mimmo stupisce Agata

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa oggi, lunedì 28 aprile 2025, Botteri finalmente si aprirà con Delia dicendole che non vuole perderla. Intanto Guido chiederà a Roberto di organizzare una festa al Paradiso, dove ha deciso di promuovere il suo musicarello.

Mimmo stupirà non poco Agata con una dichiarazione d’amore, le dirà di aver rifiutato il trasferimento in Sicilia per poter rimanere vicino a lei. Nel frattempo alcuni criminali che stanno cercando Enrico si avvicineranno molto alla sua famiglia facendo preoccupare tutti. Cos’altro succederà oggi a Il Paradiso delle Signore? Vedendo Rosa e Tancredi sempre più vicini Marcello apparirà deluso, prova ancora qualcosa per lei? Non ci resta che attendere i prossimi episodi per scoprire cosa succederà tra loro.