Cosa succederà nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore? Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che terranno i telespettatori incollati al televisore. Questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, che con le loro intriganti vicende lasciano spesso tutti a bocca aperta. La nota soap opera va in onda da lunedì a venerdì alle 16 su Rai Uno e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi de Il Paradiso delle Signore sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Intanto, sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 3 aprile 2025, queste rivelano che Agata poserà per il nuovo servizio fotografico del Paradiso. La ragazza riceverà molti complimenti ma si sentirà in imbarazzo e sarà felice solo con quelli di Mimmo, la Puglisi deciderà quindi di invitarlo al cinema. Nel frattempo Tancredi si preparerà a confessare una cosa del tutto inaspettata a Umberto dopo aver scoperto che Rosa non abita più a casa di Marcello.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 3 aprile 2025: Enrico lascia Marta per andare in America, Adelaide ha un malore

I tantissimi fan della soap assisteranno ad altre interessanti novità nell’episodio di domani. Stando alle anticipazioni Odile si preparerà a firmare il contratto con Guido, prima però vuole mettere le cose in chiaro con il produttore cinematografico. Intanto, quest’ultimo sembra essere sempre più interessato a scoprire in che rapporti è con Matteo.

Nel frattempo Barbieri cercherà di convincere il fratello a rivelare i suoi veri sentimenti a Odile prima che sia troppo tardi. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Enrico sarà costretto a lasciare Marta per recarsi in America con lo scopo di proteggere Anita e Lea. Prima di partire, però, dovrà correre alla villa perché Adelaide avrà un malore.

Lea ha nascosto Anita dopo aver ricevuto delle minacce, Botteri invita Delia a cena

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa oggi, mercoledì 2 Aprile 2025, Lea tornerà a Milano per dare una preoccupante notizia ad Enrico. Di che si tratta? Gli dirà di essere stata costretta a nascondere Anita perché ha ricevuto delle minacce e di essere alla ricerca di un posto tranquillo dove andare a vivere. La notizia farà preoccupare non poco Marta ma quando ne parlerà con Umberto lui dirà che non si fida di Lea e cercherà di capire se è sincera.

A Villa Guarnieri durante una cena Adelaide noterà il reciproco interesse tra Odile e Guido, intanto al Paradiso Concetta parlerà con Botteri dei sentimenti di Delia e lui deciderà di invitarla a cena. Le anticipazioni fanno poi sapere che, per il bene della figlia, Enrico dovrà prendere una terribile decisione.