La settimana de Il Paradiso delle Signore sta per concludersi e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà prima della solita pausa del weekend. La nota soap opera tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì su Rai Uno alle 16, con tante novità e colpi di scena riesce sempre a stupire tutti. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Auguri buona Befana ed Epifania 2025/ Frasi, filastrocche e immagini per i vostri sms WhatsApp (2 gennaio)

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di domani, venerdì 3 gennaio 2025, che sarà incentrato soprattutto sul matrimonio di Elvira e Salvo. Durante l’ultimo appuntamento settimanale della soap Elvira e Salvo finalmente convoleranno a nozze, però dovranno fare i conti una sorpresa molto amara.

GIOVANI E VIOLENZA/ Tony Effe e il rispetto che manca ai ragazzi, soprattutto verso se stessi

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 3 gennaio 2025: Elvira e Salvo sconvolti, Enrico svela la verità su Marta alla figlia

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, nella puntata di venerdì 3 gennaio 2025, subito dopo la celebrazione delle nozze Elvira e Salvo scopriranno che il circolo è inagibile. All’ultimo istante non sarà così semplice trovare una soluzione, dovranno infatti trovare un altro posto dove poter festeggiare il ricevimento.

Marcello e Roberto cercheranno di assicurare alla coppia un degno ricevimento di nozze, nel frattempo aumenterà la tensione tra Odile e Tancredi. Il motivo? A causa del rifiuto, da parte del Paradiso, di collaborare con Galleria Milano Moda. Cos’altro succederà a Il Paradiso delle Signore nella puntata che verrà trasmessa su Rai Uno domani, venerdì 3 gennaio 2025? Le anticipazioni rivelano che Enrico capirà il disagio di Marta, infatti deciderà di confessare alla figlia la verità sulla sua storia d’amore con la Guarnieri, come reagirà Anita? Al momento gli spoiler non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire tutto quello che succederà.

Hotel Rigopiano, procuratore Bellelli: "Disastro evitabile"/ "Non possiamo accettare il fatalismo"