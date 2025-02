Va in onda oggi l’ultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore e come al solito tante saranno le novità che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi però non vedono già l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti dopo la solita pausa del weekend, i colpi di scena non mancheranno. L’amata soap viene trasmessa su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

In attesa di scoprire cosa succederà oggi nell’ultima puntata settimanale de Il Paradiso delle Signore sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito all’episodio che andrà in onda lunedì 3 marzo 2025. Queste rivelano che dopo aver discusso ancora una volta con Rosa, Marcello deciderà che non le dirà più nulla in merito al suo rapporto lavorativo con Tancredi. Enrico, invece, apparirà molto preoccupato dopo aver studiato bene la cartella clinica di Adelaide.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 1 marzo 2025: Adelaide in condizioni gravi, la proposta di Delia

Dopo la pausa del fine settimana tante saranno le novità che cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori. Le anticipazioni fanno sapere che le condizioni di salute di Adelaide sono molto gravi e per rintracciarla Umberto deciderà di contattare un investigatore.

Nel frattempo Agata cercherà il misterioso uomo che le ha regalato un libro. Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore Delia avanzerà una nuova proposta, cioè quella di creare le acconciature per il servizio fotografico della nuova collezione del Paradiso. Cos’altro succederà nella puntata di lunedì 3 marzo 2025? Tancredi farà una proposta inaspettata a Rosa, gli spoiler però al momento non rivelano di cosa si tratta.

