Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa accadrà 3 novembre 2025, la Contessa è in cerca di vendetta, Umberto prova a...

A Il Paradiso delle Signore non sono mancate le novità di recente, molti colpi di scena hanno fatto aumentare sempre di più la curiosità di tutti coloro che quotdianamente seguono la soap opera. I telespettatori si stanno infatti chiedendo che piega prenderà la trama nei prossimi appuntamenti, dovranno però attendere un po’ per scoprire altri dettagli intriganti. Oggi infatti va in onda l’ultimo episodio settimanale prima della pausa del weekend, ma sono già trapelati alcuni spoiler in merito alla puntata di lunedì 3 novembre 2025.

Marcello dopo aver lasciato la Contessa ha dichiarato il suo amore profondo a Rosa e i due si sono baciati con molta passione, finalmente potranno vivere liberamente il loro amore. Lui però non ha ancora rivelato la verità ad Adelaide, vorrebbe trovare il modo giusto per farlo ma lei scoprirà tutto da sola. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che la donna sarà furiosa e il suo desiderio sarà quello di vendicarsi.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 3 novembre 2025: Ia lettera della zia fa riflettere Irene

Scoprire che Marcello ha iniziato una relazione sentimentale con Rosa ha ferito terribilmente Adelaide ed è per questo che sarà in cerca di vendetta. Umberto cercherà di farla calmare ma non sarà affatto semplice. Odile invece si è sentita tradita e sarà pronta ad affrontare Rosa.

Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore in onda lunedì 3 novembre 2025 Irene rifletterà molto sui suoi sentimenti dopo aver letto la lettera della zia, le sue parole infatti la colpiranno moltissimo. Cos’altro accadrà? Stando alle anticipazioni davanti a Caterina Mario e Roberto si stringeranno la mano, la ragazza però non è a conoscenza dei loro trascorsi.

