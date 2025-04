Manca sempre meno al finale di stagione de Il Paradiso delle Signore e i suoi tantissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti nei prossimi episodi. L’amata soap opera va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 e riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori con le sue intriganti vicende. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay, colpi di scena e novità non mancano mai.

Ma cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa domani, mercoledì 30 aprile 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni che di sicuro faranno incuriosire non poco i fan, queste rivelano che Marina Valli non appena incontrerà Odile la provocherà per saperne di più in merito al suo rapporto con Matteo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 30 aprile 2025: Tancredi prova di nuovo a baciare Rosa

Altre interessanti novità cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori nella puntata di domani. Cosa succederà? Stando alle anticipazioni un uomo entrerà al Paradiso e chiederà di Marta e Mimmo, lui in quel momento starà cercando Agata per parlare con lei, avrà la sensazione di aver già visto quell’uomo.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che nell’episodio di mercoledì 30 aprile 2025 Marcello racconterà sia a Roberto che ad Adelaide che Rita ha accettato di testimoniare contro Tancredi dopo aver ammesso di aver rubato per lui i bozzetti della collezione di Botteri. Intanto, in un momento di grande trasporto, il Di Sant’Erasmo proverà di nuovo a baciare Rosa.

Rita confessa la verità a Marcello, Odile è gelosa di Matteo

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa oggi, martedì 29 aprile 2025, senza dire nulla ad Enrico Marta porterà Anita ad una festa alla casa-famiglia, lo farà per far tornare il sereno tra loro ma senza volerlo la metterà in pericolo. Nel frattempo Marcello tornerà da Torino, dove ha incontrato Rita e ha scoperto tutta la verità.

L’ex commessa ha infatti confessato di essere stata assunta da Tancredi come spia per rubare il modello del capo iconico del Paradiso. Odile apparirà infastidita non appena vedrà le foto di Matteo insieme all’attrice Marina Valli sui rotocalchi, atteggiamento che lascia pensare che sia gelosa. Le anticipazioni fanno poi sapere che Guido dichiarerà i suoi sentimenti alla figlia di Adelaide.