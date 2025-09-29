Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa accadrà martedì 30 settembre 2025, Umberto scopre che Marcello e Rosa andranno insieme a...

Dopo una piccola pausa Il Paradiso delle Signore torna in onda oggi su Rai Uno alle 16 con tante interessanti novità che come al solito cattureranno l’attenzione dei suoi affezionati fan. Le ultime vicende hanno incuriosito molto i telespettatori, questi infatti attendono di capire che piega prenderanno le vicende dei protagonisti e per non perdere nessun dettaglio non saltano un appuntamento.

Le puntate de Il Paradiso delle Signore vengono trasmesse sia in televisione che in streaming, infatti possono essere viste in qualunque momento sul sito Raiplay. In molti si stanno chiedendo cosa accadrà nei prossimi appuntamenti dell’amatissima soap, sul web sono emerse alcune anticipazioni che svelano cosa succederà domani, martedì 30 settembre 2025.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 30 settembre 2025: Rosa e Marcello andranno insieme a Trieste

Salvo ha proposto alla moglie di trasferirsi a Taormina con la speranza che la località di mare possa far migliorare la tosse del figlio. Appresa la novità Ciro non potrà fare a meno di preoccuparsi, si chiederà infatti come farà senza di lui a gestire da solo il Gran Caffè Amato. Anche Elvira sarà un po’ preoccupata e Irene cercherà di aiutarla.

Caterina dopo un periodo di prova è diventata una venere del Paradiso e proseguirà bene anche il nuovo progetto ‘Paradiso Donna’ che avrà la sua prima ospite. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che farà compagnia ai telespettatori nel pomeriggio di martedì 30 settembre 2025 Adelaide continuerà ad occuparsi dei preparativi delle nozze. La Contessa sarà anche presa dalla sfida lanciata per i vestiti delle sue testimoni. Stando alle anticipazioni Umberto scoprirà che Marcello per l’intervista a Margherita Hack accompagnerà Rosa a Trieste all’Osservatorio Astronomico.

