Andrà in onda oggi l’ultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà dopo la solita pausa del weekend. Quotidianamente sono tantissime le persone che restano incollate al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena, spesso con le loro intriganti vicende i protagonisti lasciano tutti con il fiato sospeso. La nota soap opera viene trasmessa u Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni Beautiful 29 marzo 2025/ Brooke e Ridge preoccupati, il legame tra Hope e Thomas turba Taylor

Ma cosa succederà a Il Paradiso delle Signore nella puntata che andrà in onda lunedì 31 marzo 2025? Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni, queste rivelano che a Galleria Moda Milano saranno tutti impegnati per il lancio nella nuova collezione, dovranno anche trovare la modella per il capo di punta. Rosa si troverà di nuovo di fronte ad un bivio, infatti dovrà fare una scelta tra la nuova offerta di Tancredi e le richieste di Roberto e nel frattempo cercherà anche una casa nella quale si trasferirà.

Un posto al sole, anticipazioni 28 marzo 2025/ Valeria chiede a Mia di sabotare l'evento di Manuela

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 31 marzo 2025: Umberto vuole far cambiare idea alla contessa

Altre interessanti novità cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori dopo la pausa del fine settimana. Stando alle anticipazioni Irene proporrà una buona soluzione a Rosa, Adelaide invece prenderà una decisione in merito al delicato intervento al quale dovrà sottoporsi.

Umberto non sarà d’accordo con la decisione della contessa, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che nell’episodio di lunedì 31 marzo 2025 chiederà a Odile e Marta di aiutarlo a farle cambiare idea. Cos’altro succederà? Giulia e Tancredi penseranno ad una nuova vendetta ai danni di Botteri, questa volta però non sanno se potranno aiutare sull’aiuto di Rita. Non appena Rosa comunicherà a Marcello che andrà a vivere a casa di Delia e Irene tra loro ci sarà un momento di tensione.

Anticipazioni La Promessa, 28 marzo 2025/ Padre Fermin perdona Virtudes, Don Alonso scopre che...

Botteri stupisce le Veneri con la sua nuova collezione

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa oggi, venerdì 28 marzo 2025, Mimmo affronterà i suoi superiori. Adelaide chiederà a Rosa e Marcello di risolvere la situazione rimasta in sospeso, lei però andrà verso un cambiamento inaspettato. Nel frattempo al Paradiso Botteri sorprenderà non poco le Veneri presentando la sua nuova collezione primaverile.

Tancredi non sarà disposto ad arrendersi, infatti costringerà Rita a compiere un altro tradimento. Le anticipazioni fanno poi sapere che Umberto cercherà di convincere la contessa a sottoporsi all’operazione. Lei, in preda ai dubbi, chiederà maggiori informazioni sull’intervento ad Enrico.