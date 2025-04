Andrà in onda domani l’ultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà prima della solita pausa del weekend. Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti che spesso lasciano senza parole. L’amata soap viene trasmessa su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni Beautiful 4 aprile 2025/ Eric sta nascondendo qualcosa? I dubbi di Ridge e Brooke

Ma cosa succederà nella puntata di domani, venerdì 4 aprile 2025? Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore trapelate sul web, Salvo si preparerà a fare una dolce sorpresa ad Elvira, infatti Alfredo ha quasi completato la culla per il loro bambino. Intanto, Delia sarà molto in ansia per l’invito a cena ricevuto da Botteri e non saprà come calmarsi.

Un posto al sole, anticipazioni 3 aprile 2025/ Jimmy e Camillo sbagliano, una proposta spiazza Viola

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 4 aprile 2025: le condizioni di salute di Adelaide peggiorano

I tantissimi fan della nota soap opera assisteranno ad altre interessanti novità nell’episodio di domani. Le anticipazioni rivelano che ci sarà molto fermento al Paradiso per la selezione della migliore fotografia da scegliere come immagine per promuovere la nuova collezione.

Nel frattempo Rita ha deciso di fare un annuncio che lascerà tutti senza parole, intanto Agata scoprirà una verità che la stupirà non poco perché non se lo aspettava affatto. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che nella puntata di venerdì 4 aprile 2025 le condizioni di salute di Adelaide continueranno a peggiorare sempre di più e non potrà assolutamente lasciare Milano. La sua unica soluzione sarà quella di sottoporsi con urgenza all’intervento.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 3 aprile 2025/ Inattesa confessione di Tancredi, Enrico lascia Marta

Tancredi confessa una cosa inaspettata a Umberto, Adelaide ha un malore

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa oggi, giovedì 3 aprile 2025, Agata poserà per il nuovo servizio fotografico del Paradiso e riceverà molti complimenti. La ragazza non potrà certo ignorare il fatto che a metterla in imbarazzo e a farle davvero piacere saranno solo i complimenti di Mimmo e deciderà di invitarlo al cinema. Dopo aver scoperto che Rosa non vive più a casa di Marcello Tancredi si preparerà a rivelare qualcosa di inaspettato a Umberto.

Nel frattempo Odile si preparerà a firmare il contratto con Guido, però vuole mettere le cose in chiaro con il produttore cinematografico, lui invece cercherà di capire in che rapporti è con Matteo. Intanto Barbieri spingerà il fratello a rivelare i suoi sentimenti a Odile prima che sia troppo tardi. Enrico, invece, per proteggere Lea e Anita sarà costretto a lasciare Marta e andare in America. Prima della partenza però dovrà recarsi alla villa perché Adelaide avrà un malore.