Al via una nuova settimana de Il Paradiso delle Signore dopo la consueta pausa del fine settimana, i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. L’amata soap tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 16 su Rai Uno e con le sue intriganti vicende cattura non poco l’attenzione, in termini di ascolti infatti conquista sempre ottimi risultati. Tantissime sono le persone che, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per non perdere nessuna vicenda. Gli episodi, però, oltre che sul piccolo schermo sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni Beautiful, puntata 4 febbraio 2025/ Finn ammette i suoi errori, Steffy tornerà con Liam?

Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni de Il Paradiso delle Signore relative alla puntata che andrà in onda domani, martedì 4 febbraio 2025. Queste fanno sapere che inizieranno le prime selezioni al Paradiso per la scelta della nuova venere che sostituirà Clara. Sarà Irene, assistita da Delia, ad esaminare le ragazze che si sono candidate. Alla Galleria Milano Moda, invece, hanno già assunto una nuova commessa, la ragazza si chiama Rita Marengo.

Anticipazioni Tradimento, 2 febbraio 2025/ Oylum vuole scappare a New York ma succede il peggio

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 4 febbraio 2025:

I tantissimi fan de Il Paradiso delle Signore assisteranno ad altre interessanti vicende nell’episodio che andrà in onda su Rai Uno domani, martedì 4 febbraio 2025. Cosa succederà? Stando alle anticipazioni Mimmo confesserà ad Agata di averla vista insieme a Roberto, l’uomo però le dirà di stare tranquilla perché non lo racconterà a nessuno.

Durante una chiacchierata con Roberto Agata capirà che Concetta ha intuito qualcosa in merito alla serata che i due hanno trascorso insieme a teatro. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che la ragazza sarà costretta a rivelare tutta la verità alla madre, come reagirà? Al momento non sono trapelati altri spoiler, non ci resta che attendere la messa in onda per scoprire tutto quello che succederà, di sicuro colpi di scena e novità non mancheranno.

Anticipazioni Mina Settembre 3, 2 febbraio 2025/ Triangolo amoroso tra Andrea, Fiore e Jonathan: è caos