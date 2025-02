I tantissimi fan de Il Paradiso delle Signore assisteranno a tante interessanti novità e colpi di scena nei prossimi episodi. La nota soap opera tiene compagnia ai telespettatori su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti. Puntata dopo puntata, infatti, sono sempre tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere nessun dettaglio perché sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Gli episodi, oltre che sul piccolo schermo, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni Beautiful, puntata 5 febbraio 2025/ Steffy sente la mancanza di Finn ma non torna a casa da lui

Ma cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa mercoledì 5 febbraio 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni che come al solito cattureranno non poco l’attenzione dei fan. Queste rivelano che Concetta, dopo aver scoperto tutta la verità, prometterà ad Agata di mantenere il segreto con il padre a condizione che lei resti lontana da Roberto.

Un posto al sole, anticipazioni 4 febbraio 2025/ Niko pronto a trasferirsi da Valeria, intanto Micaela...

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 febbraio 2025: Concetta racconterà la verità a Ciro su Agata e Roberto

Ci saranno molte altre novità a Il Paradiso delle Signore nell’episodio di domani, mercoledì 5 febbraio 2025. Stando alle anticipazioni per Irene non sarà così semplice trovare una nuova venere che prenderà il posto di Clara. La Cipriani conoscerà la commessa che è stata presa in prova alla Galleria Milano Moda, Rita, e resterà molto colpita dalla ragazza.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Marcello e Roberto non saranno d’accordo con la scelta di Rosa, quella di scrivere un articolo per il giornale di Tancredi. Intanto Enrico sentirà molto la mancanza della figlia, nella puntata di mercoledì 5 febbraio 2025 Marta gli proporrà di andare a Venezia in occasione del Carnevale per poter riabbracciare Anita. Nel frattempo Ciro assisterà ad una discussione tra Agata e Mimmo e diventerà sospettoso. Puglisi chiederà spiegazioni a Concetta e la moglie sarà costretta a raccontargli la verità in merito alla serata che la figlia ha trascorso con Roberto.

Anticipazioni La Promessa, puntata 4 febbraio 2025/ Cruz in ansia per Manuel, non avere notizie la tormenta