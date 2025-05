Andrà in onda oggi, lunedì 5 maggio 2025, l’ultima puntata della nona stagione de Il Paradiso delle Signore e i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori, la soap verrà trasmessa su Rai Uno alle 16 e terrà incollate al televisore moltissime persone. Oltre che sul piccolo schermo, però, il tanto atteso finale di stagione sarà disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda oggi, lunedì 5 maggio 2025. Queste rivelano che Enrico sarà pronto a tornare a Roma dove testimonierà al processo. Lui non vede l’ora che questo incubo possa finire per poter tornare alla sua vita e al suo lavoro di medico senza più nascondersi. Proietti potrà anche vivere alla luce del sole la sua importante storia d’amore con Marta.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 maggio 2025: Mimmo salva la vita ad Enrico

Per Enrico non sarà così semplice liberarsi dall’incubo che ha vissuto in attesa del processo, Nicola Di Giorgi infatti tornerà alla carica. Si tratta del criminale che lo ha messo in pericolo, l’uomo architetterà un piano contro di lui e l’intervento di Mimmo sarà fondamentale. Cosa farà? Stando alle anticipazioni Burgio si ricorderà di aver visto spesso ultimamente il Di Giorgi al Paradiso, senza pensarci due volte entrerà in azione e salverà la vita ad Enrico.

Agata resterà davvero colpita dal gesto di Mimmo e non potrà fare a meno di lodarlo, la Puglisi gli dirà anche di aver cambiato idea su di lui. Scoppierà finalmente l’amore tra loro? Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non lo rivelano, fanno però sapere che nel finale di stagione Marcello vuole farla pagare a Tancredi e ottenere giustizia a tutti i costi.

Marcello e Roberto denunciano Tancredi? Elvira partorisce in anticipo

Nel finale della nona stagione de Il Paradiso delle Signore Marcello e Roberto dovranno decidere se denunciare o meno Tancredi, Adelaide invece penserà ad un modo per impedire al nipote di commettere altri errori che possano sconvolgere l’equilibrio della loro famiglia, la Contessa gli farà una drastica proposta.

Nel frattempo Rosa deciderà di lasciarsi tutto alle spalle e penserà al suo futuro, probabilmente lontano sia da Tancredi che da Marcello dopo tutto quello che è successo. La nona stagione de Il Paradiso delle Signore si concluderà con un inaspettato e bellissimo evento, ad Elvira si romperanno le acque in anticipo. La Venere partorirà due mesi prima e sarà un maschietto, il neonato verrà accolto con immensa gioia dallo staff del Paradiso.