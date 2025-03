Tante saranno le novità e i colpi di scena nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore e come sempre cattureranno non poco l’attenzione di moltissimi fan. Questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, infatti puntata dopo puntata restano incollati al televisore per non perdere le loro intriganti vicende. La nota soap opera va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Interessanti anticipazioni sono trapelate sul web, queste rivelano cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa domani, mercoledì 5 marzo 2025. Mimmo rivelerà ad Agata di essere lui l’uomo misterioso che le ha regalato il libro, lei però non reagirà affatto bene. Intanto Rosa dovrà prendere un’importante decisione, cioè pubblicare oppure no l’intervista integrale di Tancredi.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 marzo 2025: Rosa rivolge nuove domande a Tancredi, lui la spiazza

Rosa apparirà molto indecisa nella puntata che andrà in onda domani e per cercare di chiarirsi un po’ le idee deciderà di fare altre domande a Tancredi. Stando alle anticipazioni lui si lascerà sfuggire una nuova rivelazione che la sconvolgerà non poco. Nel frattempo Umberto troverà l’agenda di Adelaide e inizierà a seguire una pista per rintracciarla.

Cos’altro succederà a Il Paradiso delle Signore? Le anticipazioni di mercoledì 5 marzo 2025 fanno sapere che sotto shock Rosa chiederà a Roberto la conferma della verità che Tancredi le ha rivelato. Lui ammetterà che anche Vittorio aveva le prove che dimostravano la colpevolezza dell’uomo in merito all’incendio scoppiato al mobilificio Frigerio.

