Novità e colpi di scena non mancano mai a Il Paradiso delle Signore e ciò che succederà nei prossimi episodi come al solito farà incuriosire non poco i telespettatori. Questi, infatti, non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti ed è per questo motivo che si piazzano quotidianamente davanti al televisore per assistere alle loro intriganti vicende. L’amata soap va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti. Gli episodi, oltre che in televisione, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Ma cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 6 febbraio 2025? Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore Ciro sarà molto arrabbiato con Agata dopo aver scoperto la verità in merito alla sua uscita con Roberto e deciderà di metterla in punizione. Nel frattempo la convivenza di Elvira e Salvo con la madre di lei sarà sempre più difficile.

Il Paradiso delle Signore 6 febbraio 2025: Tancredi vuole portare Rosa dalla sua parte

Ci saranno altre interessanti novità a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda giovedì 6 febbraio 2025. Le anticipazioni fanno sapere che Irene continuerà a cercare una nuova venere per sostituire Clara al Paradiso. Dopo essere rimasta molto colpita da Rita vorrebbe che fosse lei la nuova commessa e nonostante sia già in prova alla Galleria Milano Moda cercherà di convincerla a fare una prova anche da loro.

Intanto, riscuoterà molto successo l’articolo che Rosa ha pubblicato sul giornale di Tancredi. Lui sarà sempre più colpito dalla ragazza e cercherà di portarla dalla sua parte. Ci riuscirà? Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non si lasciano sfuggire altri dettagli al momento, non ci resta quindi che attendere per scoprire tutto quello che accadrà.

