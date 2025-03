Va in onda domani il penultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore e i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti, che con le loro intriganti vicende tengono spesso tutti con il fiato sospeso. Tantissime sono le novità e i colpi di scena che fanno incuriosire quotidianamente i telespettatori, questi infatti puntata dopo puntata restano incollati al televisore per non perdere nessun dettaglio.

L’amata soap opera va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ma cosa succederà nella puntata di domani, giovedì 6 marzo 2025? Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore trapelate sul web, Umberto si preparerà a tornare in Inghilterra. Guarnieri è riuscito a mettersi in contatto con l’infermiera di Adelaide, la donna potrebbe rivelargli dove si trova la contessa però non dirà a nessuno dove sta andando.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 6 marzo 2025: Marta chiede spiegazioni a Enrico, Rosa ha preso una decisione

Altre interessanti novità faranno incuriosire non poco i telespettatori nell’episodio che verrà trasmesso domani. Le anticipazioni fanno sapere che Marta sarà sospettosa e involontariamente ascolterà una conversazione tra Enrico e suo padre, i suoi sospetti aumenteranno ancora di più.

Intanto Mirella non potrà accompagnare Michelino a Bologna per la serata dello Zecchino d’Oro, chiederà quindi a Matteo di sostituirla, lui accetterà subito e coinvolgerà nel viaggio anche Odile. Cos’altro succederà a Il Paradiso delle Signore nella puntata di giovedì 6 marzo 2025? Le anticipazioni rivelano che Botteri vorrebbe che Delia sfilasse come principale modella della nuova collezione. Nel frattempo Marta metterà Erico con le spalle al muro in cerca di spiegazioni, Rosa invece ha preso una decisione in merito all’intervista di Tancredi.

