Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa accadrà giovedì 6 novembre 2025, Marcello fa una richiesta a Roberto, Adelaide vuole...

Le trame de Il Paradiso delle Signore continuano ad appassionare sempre di più i suoi tantissimi fan, questi infatti non perdono mai il quotidiano appuntamento su Rai Uno alle 16 da lunedì a venerdì. Tutti gli episodi della soap oltre che in televisione possono essere visti anche sul sito Raiplay in streaming e sono sempre pronti a stupire i telespettatori. I protagonisti, infatti, con le loro vicende catturano sempre l’attenzione e dal punto di vista degli ascolti la fiction non delude mai.

Vi state chiedendo cosa succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore? Tra poco su Rai Uno verrà trasmesso un nuovo episodio ma sul web sono già state svelate alcune anticipazioni che riguardano la puntata di domani, giovedì 6 novembre 2025. Queste svelano in anteprima che le notizie sull’alluvione che ha colpito Firenze hanno scosso non poco Agata, dispiaciuta per quello che sta accadendo anche lei vorrebbe essere d’aiuto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 6 novembre 2025: Adelaide vuole far licenziare anche Rosa

Durante una chiacchierata con Johnny e Ciro Mimmo dirà di aver visto alcuni suoi colleghi recarsi a Firenze per offire il loro aiuto alle zone che si trovano in difficoltà a causa dell’alluvione. Intanto Enrico rivelerà a Di Meo che sta pensando di mettersi alla prova perché la sua mano sembra essere guarita.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di giovedì 6 novembre 2025 ci sarà un altro colpo di scena, Marcello infatti deciderà di dare le sue dimissione al Paradiso. Barbieri però farà una richiesta a Roberto, cioè permettere a Rosa di continuare a lavorare lì. Le anticipazioni rivelano che la Contessa per soddisfare la sua sete di vendetta vuole far perdere il lavoro anche alla Camilli, affinché questo accada però le servirà l’aiuto di Guarnieri.

