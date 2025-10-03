Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa accadrà lunedì 6 ottobre 2025, è stato Tancredi a dare le foto a Guarnieri, lo ha fatto per...

Nonostante Marcello abbia chiesto ad Adelaide di sposarlo moltissimi fan de Il Paradiso delle Signore sono convinti che si avvicinerà sempre di più a Rosa. Per molto tempo sono stati ottimi amici, il loro rapporto però ad un certo punto è cambiato e si sono lasciati travolgere da un momento di passione. Lui era rimasto insieme alla Contessa e lei era andata via da Milano, però da quando è tornata in più occasioni ha ripensato ad alcuni momenti vissuti con Marcello.

Flavio Parenti: “Infanzia difficile, avevo paura di perdere le persone”/ “In collegio sono rinato…”

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore Marcello si è offerto di accompagnare Rosa a Trieste, i due però hanno dovuto fare i conti con un guasto all’auto che gli ha impedito di proseguire il viaggio. I due hanno trascorso la notte insieme mostrandosi molto complici. Qualcuno però ha inviato alcuni scatti che li immortala durante il viaggio a Guarnieri, le anticipazioni in merito all’episodio di lunedì 6 ottobre 2025 rivelano che Tancredi prenderà le foto compromettenti e le darà a Barbieri per evitare che Adelaide potesse vederle.

Chi è Flavio Parenti, Tancredi ne ‘Il Paradiso delle Signore’/ Tra cinema, tv e… videogiochi!

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 6 ottobre 2025: Enrico non ha intenzione di accettare il patto

A causa dell’imprevisto che lei e Marcello hanno avuto per strada Rosa non ha potuto fare l’intervista a Margherita Hack. Per le interviste del Paradiso Donna sarà quindi necessario trovare un nuovo ospite femminile disposto a farsi intervistare.

Le anticipazioni svelano che la situazione non migliorerà per Enrico, il problema alla mano continuerà a turbarlo e sta facendo di tutto per trovare una soluzione. Il medico ci tiene moltissimo al suo lavoro come chirurgo, ma non ha nessuna intenzione di accettare il patto suggerito da Di Meo anche se questo potrebbe fargli correre il rischio di dire addio alla sua carriera. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di lunedì 6 ottobre 2025 Mimmo fermerà un ragazzo durante una manifestazione e scoprirà che è un parente di Delia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 2 ottobre 2025/ Enrico cerca una soluzione, Tancredi sospettoso