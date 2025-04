Va in onda oggi l’ultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà dopo la solita pausa del weekend. Colpi di scena e novità non mancano mai e spesso tengono tutti con il fiato sospeso, tantissime sono le persone che quotidianamente restano incollate al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti. L’amata soap opera tiene compagnia ai telespettatori su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni Beautiful 5 aprile 2025/ Eric peggiora, Donna gli chiede di interrompere la sfida con Ridge

Ma cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa lunedì 7 aprile 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni, queste rivelano che Enrico dopo l’operazione d’urgenza di Adelaide sarà stravolto e sfinito. Umberto, invece, non riuscirà a smettere di pensare alle cose che la contessa gli ha rivelato prima di sottoporsi al delicato intervento.

Un posto al sole, anticipazioni 4 aprile 2025/ Posizione scomoda per Manuela, c'è tensione tra lei e Niko

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 aprile 2025: Anita prova a far cambiare idea al padre sul trasferimento

Altre interessanti novità cattureranno l’attenzione dei telespettatori nella puntata che andrà in onda dopo la pausa del fine settimana. Stando alle anticipazioni al Paradiso verrà esposta la nuova collezione giovani, le cose però non andranno come avevano previsto e lo staff correrà subito ai ripari.

Nel frattempo Guido dirà a Odile che l’attrice del suo nuovo film vorrebbe incontrare gli autori della canzone, parlerà anche con Matteo e lui apparirà sconvolto. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che nell’episodio di lunedì 7 aprile 2025, Enrico per il momento rinuncerà a trasferirsi in America. Anita, però, farà di tutto per convincere il padre e riprendere l’idea in considerazione, anche Lea si unirà a lei e punterà sui sensi di colpa del medico.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4 aprile 2025/ Delia in ansia per la cena con Botteri, Adelaide...

Delia nervosa per la cena con Botteri, Adelaide peggiora

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda oggi, venerdì 4 aprile 2025, Salvo si prepara a fare una sorpresa alla moglie, Alfredo infatti ha terminato la culla per il loro bambino. Intanto Delia apparirà molto nervosa per la cena romantica con Botteri.

Al Paradiso dovranno scegliere la foto da utilizzare per promuovere la nuova collezione, nel frattempo Rita farà un doloroso annuncio. Le anticipazioni fanno poi sapere che Agata scoprirà una cosa che non si aspettava affatto e resterà molto sorpresa. Cos’altro succederà? Le condizioni di salute di Adelaide peggioreranno e non potrà lasciare Milano, la sua unica possibilità è subire un’operazione d’urgenza.