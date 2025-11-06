Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano cosa succederà venerdì 7 novembre 2025, Tancredi decide di aiutare...

Adelaide non riesce a ritrovare la serenità dopo quello che è accaduto nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore. Era davvero felice di convolare a nozze con Marcello ma alla vigilia delle nozze le è crollato il mondo addosso quando lui le ha detto di voler mettere fine alla loro storia d’amore. Il suo umore è peggiorato quando ha scoperto il vero motivo della rottura, Barbieri infatti l’ha lasciata perché si è reso conto che è innamorato di Rosa.

La Contessa inizialmente era solo triste e delusa, ma adesso dentro di sé sta crescendo sempre di più un forte desiderio di vendetta. Si sente presa in giro e non ha nessuna intenzione di restare a guardare, infatti continuerà a rivolgere duri attacchi al Paradiso nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 7 novembre 2025. La redazione dovrà trovare un modo per rispondere ai gesti di Adelaide, all’improvviso riceveranno l’inaspettato aiuto di Tancredi.

L’alluvione di Firenze aveva turbato non poco Agata, voleva rendersi utile ed è per questo che ha preso un’importante decisione. Stando alle anticipazioni relative alla puntata che verrà trasmessa domani la ragazza partirà per Firenze, i suoi genitori saranno molto emozionati durante il momento dei saluti.

Anche Johnny e Mimmo partiranno insieme ad Agata, intanto Barbara supererà la prova nell’episodio di venerdì 7 novembre 2025 e diventerà una nuova Venere del Paradiso. Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore Marcello rivelerà alle ragazze la sua decisione, dirà loro di aver dato le dimissioni. Nel frattempo Enrico dovrà fare i conti con un fallimento in sala operatoria, l’accaduto lo spingerà a rivelare tutta la verità a Marta.

