Al via una nuova settimana de Il Paradiso delle Signore, dopo la solita pausa del weekend tante saranno le novità e i colpi di scena che cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti, in termini di ascolti infatti i risultati sono sempre ottimi. L’amata soap opera va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni de Il paradiso delle Signore relative all’episodio di domani, martedì 8 aprile 2025. Cosa succederà? Odile potrà finalmente riabbracciare la madre ora che le sue condizioni di salute saranno di nuovo stabili. Intanto al Paradiso le Veneri hanno proposto di partecipare alla nota trasmissione radiofonica di Bandiera Gialla a Roma. Pensano infatti che sia un’ottima occasione per far conoscere ai giovani la nuova collezione.

Altre interessanti novità faranno incuriosire i tantissimi fan della soap. Stando alle anticipazioni Agata stupirà non poco Mimmo con un’inaspettata richiesta, Guido invece inviterà Odile ad una serata musicale. Intanto a Tancredi non sfuggirà il malumore di Rosa, le farà quindi una sorpresa con la speranza di tirarle su il morale.

Cos’altro succederà a Il Paradiso delle Signore nella puntata di martedì 8 aprile 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Anita farà di tutto per convincere Enrico a trasferirsi con lei ed Anita in America. La donna chiederà addirittura aiuto a Marta con la speranza che lei possa riuscire a convincerlo. Il dottore deciderà di parlare direttamente con la figlia alla quale spiegherà il motivo che al momento gli impedisce di lasciare la città.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa oggi, lunedì 7 aprile 2025, Enrico sarà esausto dopo aver operato d’urgenza Adelaide. Umberto invece non potrà fare a meno di pensare alla rivelazione che la Contessa gli ha fatto prima dell’intervento. Nel frattempo, al Paradiso verrà esposta la nuova collezione giovani e lo staff correrà ai ripari non appena capirà che non avrà il successo sperato.

Guido dirà a Odile che l’attrice del suo nuovo film vuole incontrarla, ne parlerà anche con Matteo che apparirà sconvolto, al momento però non è chiaro cosa gli dirà. Enrico dopo quello che è successo ha rinunciato a trasferirsi in America, la figlia però cercherà di fargli cambiare idea. Anita si unirà a Lei e farà leva sui sensi di colpa del padre.