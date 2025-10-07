Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa accadrà mercoledì 8 ottobre 2025, la rivleazione di Adelaide spiazza i familiari.

Sembrava esserci stato un riavvicinamento tra Rosa e Marcello negli ultimi episodi de Il Paradiso delle Signore, lui però ha deciso di chiudere con il passato e di trascorrere la sua vita con la Contessa. A quest’ultima ha proposto di andare via da Villa Guarnieri per andare a vivere in un lussuoso attico, lei non ha rifiutato. Nella puntata che verrà trasmessa su Rai Uno domani, mercoledì 8 ottobre 2025 alle 15, Adelaide spiazzerà i suoi familiari con l’inaspettata novità.

La forza di una donna anticipazioni 8 ottobre 2025/ Sirin fa infuriare Enver, Arif si scontra con Yusuf

Le anticipazioni trapelate sul web fanno sapere che la Contessa li informerà del fatto che andrà a vedere l’attico con Marcello. La notizia non spiazzerà solo Umberto ma anche Odile, l’idea che la madre vada a vivere da un’altra parte infatti la turberà molto. Il Paradiso delle Signore con le sue intriganti vicende non smette di stupire i suoi affezionati fan, questi sono curiosi di sapere cosa accadrà nelle prossime puntate.

Chi è Federica R., dama di Uomini e Donne/ Baci con Francesco S. ma anche con Alessio Pili Stella

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 8 ottobre 2025: Rosa e Tancredi si ritrovano a cena insieme

Irene vorrebbe far credere che non è così ma in realtà Johnny la farà incuriosire molto. Stando agli spoiler a causa di un imprevisto per Salvo Ciro potrebbe avere la possibilità di comprare le quote di Amato della Caffetteria, al momento però non è chiaro cosa accadrà.

I tantissimi fan de Il Paradiso delle Signore dovranno aspettarsi altri colpi di scena nell’episodio che verrà trasmesso su Rai Uno mercoledì 8 ottobre 2025? Le anticipazioni dell’amatissima soap opera rivelano che Margherita Hack dopo aver fatto l’intervista al Paradiso inviterà Rosa e Tancredi a cena. I due trascorreranno quindi del tempo insieme dopo molto tempo.

Nataly Ospina, fidanzata di Ezio Greggio: “Mia mamma preoccupata per differenza d’età”/ “Gli haters…”