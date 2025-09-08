Anticipazioni Il paradiso delle signore 8: "Ricordo di Pietro Genuardi (Armando Ferraris), addio doloroso di Salvo Amato e tanti nuovi arrivi"

Anticipazioni Il paradiso delle signore 8, il toccante ricordo di Pietro Genuardi: ecco quando

L’attesa è finita e oggi lunedì 8 settembre 2025 torna in onda la soap di Rai 1 con protagonista Roberto Farnesi e Vanessa Gravina. Le novità di questa nuova stagione tra grandi arrivi e dolorosi addii e delle anticipazioni Il paradiso delle signore 8 le ha rilasciati il produttore della soap Giannandrea Pecorelli che in un’intervista rilasciata a Fanpage.it ha fornito i dettagli di questa nuova stagione. Innanzitutto però, commosso e rattristato, ha anticipato che ci sarà un toccante omaggio a Pietro Genuardi, attore che per diverse stagioni ha impersonato il ruolo del magazziniere Armando Ferraris diventando un punto di riferimento non solo per gli altri attori del set (soprattutto i più giovani) ma anche per il pubblico.

Anticipazioni Beautiful 9 settembre 2025/ Zende si scaglia contro RJ, Hope organizza una sorpresa a Thomas

Pietro Genuardi è morto il 14 marzo scorso a causa di una leucemia, pochi mesi prima aveva lasciato il set per dedicarsi alle cure ed alle terapie. La sua morte ha sconvolto tutti, gli affezionati telespettatori ed i colleghi. Negli ultimi mesi, tuttavia, sono scomparsi prematuramente anche altri due attori: Andrea Savorelli (Pietro Conti) e Valentina Tomada (Palma Rizzo) e proprio per questo il produttore Giannandrea Pecorelli ha ammesso: “Quest’anno, nei primi episodi, li ricorderemo con un cartello, lo abbiamo concordato con Rai. Abbiamo dedicato a loro le prime puntate. E poi scendendo nello specifico su Pietro Genuardi ha aggiunto: “Il personaggio che Pietro interpretava, Armando, è vivo per noi. È partito all’estero e ogni tanto faremo riferimento a lui (la voce si incrina, ndr) Mi sto commuovendo, mi scusi.”

Beautiful/ Anticipazioni Americane: Thomas sull'orlo di una crisi, Ridge indeciso tra Taylor e Brooke

Nel corso della stagione anche un altro volto storico lascerà il set, l’attore Emanuel Caserio che interpreta Salvo Amato ne Il paradiso delle signore sin dalla prima stagione Daily, il suo personaggio si è sin da subito legato ad Armando che ha sempre considerato come un padre putativo, ed inoltre ha instaurato una relazione con la madre Agnese. Il produttore ha ammesso: “A un certo punto un’altra bandiera della serie lascerà il Paradiso per sua scelta e questo personaggio, prima di andare, ricorderà in un episodio tutto il percorso che ha fatto. Essendo stato molto vicino ad Armando, parlerà di quanto gli ha dato. Sarà un momento di grandissima commozione. Si è commosso lui e ci siamo commossi noi sul set. È stato doloroso. L’abbiamo visto montato ed è straziante ma anche vero.”



Come finisce Innocence: anticipazioni ultima puntata 7 settembre 2025/ Scontro Ela e Ilker: Irem si schiera

Il paradiso delle signore, anticipazioni nuova stagione: nuovi arrivi e addii dolorosi

L’arduo compito di ‘sostituire’ almeno nella finzione il magazziniere Armando Ferraris, essendo l’attore Pietro Genuardi insostituibile, spetta ad un altro volto molto amato e apprezzato delle fiction italiane Simone Montedoro per anni volto del Capitano Giulio Tommasi in Don Matteo che impersonerà il magazziniere Fulvio Rinaldi: “Partiamo con questo grande dolore che ci accompagna quotidianamente sul set e non solo. Per ridare una storia al magazzino, cercavamo un attore ovviamente diverso da Pietro, ma che avesse un peso, una storia professionale alle spalle.” E tra i nuovi personaggi de Il paradiso delle signore 8 ci saranno anche Iuliana Calcatinci che interpreterà Caterina Rinaldi, Elia Marangon sarà Ettore Marchesi, vedremo Valentina Ghelfi nel ruolo di Greta Marchesi e Mirko Lorusso in quello di Johnny Pastore. Ci sarà, come già detto, l’addio di Emanuel Caserio nei panni di Salvo Amato e non tornerà Alessandro Tersigni in quelli di Vittorio Conti: “Al momento non è prevista la sua presenza, però le porte del Paradiso sono aperte.”



Infine, il produttore Giannandrea Pecorelli ha fornito delle anticipazioni Il paradiso delle signore 8 soprattutto cosa succederà nelle prime puntate: “Le prime venti, trenta puntate vivranno soprattutto del rapporto tra Marcello e Adelaide che sono i nostri fulcri narrativi più forti, sentimentalmente parlando. Nel rapporto tra i personaggi interpretati da Vanessa Gravina e Pietro Masotti ci saranno dei colpi di scena, perché ci sono altri personaggi che incombono. C’è chi vorrebbe stare con Adelaide, come Umberto Guarnieri. Ma c’è anche Rosa, che forse è l’amore vero per Marcello. Ci si dibatte tra sentimenti e scelte. E poi raccontiamo l’Italia. Quest’anno, per esempio, alcune puntate di novembre saranno dedicate all’alluvione di Firenze, avvenuto nel ’66. Daremo spazio a personaggi significativi. Parleremo di Margherita Hack.”