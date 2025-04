Cosa succederà nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore? Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. L’amata soap opera va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Oltre che sul piccolo schermo, gli episodi de Il Paradiso delle Signore sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Intanto sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 9 aprile 2025. Cosa succederà? Dopo l’intervento Adelaide sarà in fase di lenta ripresa e Marcello potrà finalmente riabbracciarla. Notando come Barbieri influenzi la situazione in modo positivo Umberto non potrà fare altro che farsi da parte.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 9 aprile 2025: il rapporto tra Marcello e Rosa incuriosisce Tancredi, lei spiazza Elvira

Altre interessanti novità cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori. Stando alle anticipazioni Ciro non darà il permesso ad Agata di andare insieme alle altre Veneri a Roma, lei però non avrà nessuna intenzione di arrendersi e penserà ad un piano.

Il rapporto tra Marcello e Rosa farà incuriosire sempre di più Tancredi, l’uomo infatti inizierà ad indagare per capire cosa ci sia davvero tra loro, nel frattempo lei si lascerà sfuggire una confessione che lascerà Elvira senza parole. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che nella puntata di mercoledì 9 aprile 2025 Marta dopo aver riflettuto molto sulla situazione che si è creata con Anita e Lea inizierà a pensare che la cognata di Enrico stia facendo il gioco sporco.

Odile riabbraccia Adelaide, Tancredi fa una sorpresa a Rosa

Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda oggi, martedì 8 aprile 2025, Odile potrà finalmente riabbracciare la madre dopo l’operazione. Per far conoscere ai giovani la nuova collezione le Veneri avranno un’idea, cioè recarsi a Roma e partecipare alla famosa trasmissione radiofonica Bandiera Gialla.

Le anticipazioni fanno sapere che Agata stupirà Mimmo con una proposta, Guido invece inviterà Odile ad una serata musicale. Nel frattempo Tancredi noterà il malumore di Rosa e le farà una sorpresa per cercare di tirarla su. Cos’altro accadrà? Lea vuole convincere Enrico a trasferirsi in America con lei e Anita, chiederà anche a Marta di convincerlo. Lui, però, deciderà di parlare con la figlia per spiegarle perché al momento è impossibile andare via.