Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa accadrà giovedì 9 ottobre 2025, Ettore sorprende Odile, lei si confida con Rosa e la sconvolge.

Diverse sono state le novità negli ultimi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore che hanno catturato non poco l’interesse dei suoi affezionati e tantissimi fan. Quando Ciro ha scoperto che Salvo stava pensando di trasferirsi è apparso molto preoccupato perché ha paura di non riuscire a gestire da solo il locale, Concetta però lo ha subito incoraggiato.

Salvo sta per andare a vivere insieme alla sua famiglia in Liguria e venderà le sue quote della caffetteria. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che vorrebbe aquistarle Ciro ma per farlo dovrà chiedere un prestito in banca. Margherita Hack, nella puntata che andrà in onda alle 16 su Rai Uno domani, giovedì 9 ottobre 2025, inviterà le veneri all’Osservatorio Astronomico di Brera. Il motivo? Per ammirare l’eclissi di luna tutte insieme, Caterina però dovrà ottenere il permesso di suo padre.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 9 ottobre 2025: Odile confusa si confida con Rosa

L’eclissi di luna sarà di ispirazione per Ettore. Infatti, l’uomo dirà la sua idea per la Galleria Milano Moda a Umberto e Odile resterà molto sorpresa. Nel frattempo Di Meo dovrà mettere in contatto Enrico, per il suo problema alla mano, con il chirurgo svizzero dopo che lui ha accettato il suo patto.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano altri dettagli sulla puntata di giovedì 9 ottobre 2025. Cosa accadrà? A causa della decisione di Adelaide di trasferirsi con Marcello dopo le nozze in un attico Odile apparirà molto confusa. La donna si confiderà con Rosa e le chiederà un consiglio, la novità turberà molto anche lei ma cercherà di farlo capire all’amica.

