Domani pomeriggio, venerdì 11 ottobre 2024, va in onda l’ultimo appuntamento settimanale con la celebre soap opera di Rai 1 Il paradiso delle signore 9, prima del weekend; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Raiplay, il ritorno di Clara a Milano ha messo in apprensione Mirella, che l’ha sostituita al Paradiso per tutto questo tempo e che ora teme di dover dire per sempre addio al suo posto di lavoro. Le Veneri, se da un lato sono estremamente felici per il ritorno di Clara, dall’altro lato decidono di mobilitarsi per non far licenziare la sua sostituta.

Nel frattempo permangono le tensioni coniugali tra Ciro e Concetta, dopo la telefonata ricevuta dall’uomo affinché Mimmo, figlio del suo compare siciliano di Partanna, possa ottenere ospitalità da loro dopo aver raggiunto Milano per lavorare come poliziotto: Agata cerca in tutti modi di appianare i dissapori tra di loro, al fine di ripristinare l’armonia e la quiete in casa. Intanto Mario è ad un bivio di fronte all’opportunità lavorativa ricevuta: Roberto gli consiglia di cogliere l’occasione al volo, ma l’uomo sembra aver già fatto la sua scelta…

Intanto, ripercorrendo la trama delle precedenti puntate de Il paradiso delle signore 9, il Paradiso e le Veneri hanno riaccolto Clara, che ha fatto ritorno a Milano dopo le gare ciclistiche; tutti sono estremamente entusiasti del suo gradito ritorno, Mirella invece è preoccupata perché rischia di essere licenziata. La ragazza teme infatti che, ora che la Venere è tornata nell’azienda, possa perdere il suo posto.

Le puntate de Il paradiso delle signore 9 vanno in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai 1 alle ore 16.00; il pubblico ha l’opportunità di seguire gli episodi non solo in televisione ma anche in modalità streaming, sulla piattaforma di Raiplay.