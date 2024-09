Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, 12 settembre 2024: Umberto rimprovera Tancredi

Anche domani pomeriggio, giovedì 12 settembre 2024, va in onda una nuova puntata de Il paradiso delle signore 9 come sempre nel pomeriggio di Rai 1; secondo le anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, dopo lo scontro tra Tancredi e Roberto, Umberto ha deciso di rimproverare il suo socio d’affari. Nel frattempo Odile sembra essersi perfettamente inserita all’interno della sua nuova realtà milanese ed inizia ad entrare in confidenza con Rosa; tuttavia, Umberto riceve una telefonata piuttosto preoccupante e che riguarda proprio la figlia della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo.

Nel frattempo un giovane misterioso arriva a Milano e ha subito un durissimo faccia a faccia con Marta; la sua identità resta ignota, ma il suo sbarco al Paradiso è legato ad una nuova possibile occupazione lavorativa presso il magazzino dell’azienda.

Il paradiso delle signore 9, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate de Il paradiso delle signore 9, Adelaide ha ricevuto la visita a sorpresa della figlia Odile, giunta a Villa Guarnieri con l’intento di stabilirsi a Milano dalla madre e scoprire la verità sulla sua paternità; tra mamma e figlia si accendono subito alcuni screzi con la Contessa che non le riserva le informazioni desiderate sul suo padre naturale.

Nel frattempo Elvira è in lotta con i genitori che continuano ad ostacolare la sua relazione con Salvo, il quale decide di fare loro un regalo per ottenere la loro approvazione; intanto Concetta e Botteri collaborano per la nuova collezione e il loro avvicinamento scatena la gelosia di Ciro, mentre Alfredo e Irene si preparano alla sfilata per la nuova collezione del Paradiso, pur controvoglia. Scontro, infine, tra Tancredi e Roberto che promettono scintille sulla concorrenza tra il Paradiso e la Galleria Milano Moda.

Il paradiso delle signore 9, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Il paradiso delle signore 9 va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 16.00 nei pomeriggi di Rai 1; il pubblico ha come sempre la possibilità di seguire le puntate anche in modalità streaming, utilizzando la piattaforma di Raiplay.

