Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, 27 settembre 2024: scontro tra Botteri e la Furlan

Ultimo appuntamento settimanale con Il paradiso delle signore 9, che va in onda su Rai1 oggi pomeriggio, venerdì 27 settembre 2024; secondo quanto ci rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Raiplay, Salvatore è riuscito a fissare un appuntamento con il padre di Elvira, con l’obiettivo di ottenere la sua approvazione e di proseguire così la sua storia d’amore con la fidanzata.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntate 25-26 settembre 2024/ Umberto vuole ostacolare Marcello

Intanto Odile ha in mente un’idea molto interessante e la propone ad Adelaide; la sua intenzione è infatti quella di contattare Maria Teresa De Filippis, la prima donna ad ottenere una qualificazione per un Gran Premio di Formula 1, e vorrebbe pianificare un evento pubblico proprio con la pilota. Intanto il pubblico inizia a scoprire qualcosa in più dei misteriosi rapporti che legano Botteri e la Furlan; i due stilisti, dopo essersi incontrati casualmente, arrivano allo scontro scambiandosi reciproche accuse. Qual è la loro storia? E, soprattutto, che cosa li lega?

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 20 settembre 2024/ Adelaide fa una richiesta a Odile

Il paradiso delle signore 9, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate de Il paradiso delle signore 9, Marcello riesce ad incontrare l’Aga Khan prima di Umberto grazie alle informazioni ottenute da Matteo; nel frattempo Roberto, per rimpolpare il suo editoriale, chiede a Rosa di pianificare una serie di interviste alle Veneri a tema “La prima volta”. Intanto Odile vuole smarcarsi dalle ingerenze della madre e conquistare finalmente la sua libertà ed indipendenza economica e riesce ad ottenere un colloquio di lavoro.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntate 18-19 settembre 2024/ Salvatore fa una scoperta su Elvira

Intanto Salvatore ottiene finalmente la possibilità di incontrare e parlare con il padre di Elvira, mentre Marcello sogna in grande per il marchio Paradiso e vorrebbe lanciarlo nell’Alta Moda ma non sa che, ad ostacolarlo, c’è Umberto. Nel frattempo Matilde ha contattato Marta, chiedendole di recuperare i disegni di alcuni progetti del padre lasciati a Milano dopo essere partita per gli Stati Uniti; la ragazza accetta l’incarico, ma scopre Tancredi con in mano proprio quei disegni.

Il paradiso delle signore 9, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Il paradiso delle signore 9 va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nei pomeriggi di Rai1 alle ore 16.00; per chi fosse impossibilitato a seguire le puntate in tv, è disponibile anche la visione in streaming sulla piattaforma di Raiplay.