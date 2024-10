Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, 2-3 ottobre 2024: Odile desta scalpore al Circolo

Nuovi appuntamenti con Il paradiso delle signore 9, che torna in onda nei pomeriggi di Rai 1 anche oggi e domani, mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre 2024; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Raiplay, Vittorio fa ritorno al Paradiso e ad annunciarlo in grande stile è Roberto, mentre Odile desta non poco scalpore dopo aver trasgredito le regole al Circolo. Nel frattempo è guerra aperta tra Giulia e Botteri, con la Furlan che ottiene l’esclusiva per la fornitura di alcuni materiali, che sarebbero potuti servire anche a Gianlorenzo.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntate 30 settembre-1 ottobre 2024/ Tancredi ripensa a Matilde

Intanto Tancredi vuole vendicarsi di Vittorio dopo aver scoperto un fatto di cronaca, mentre Salvo ed Elvira sognano di annunciare ufficialmente il proprio fidanzamento; tuttavia lui le svela la verità su Giuseppe Amato, mentre lei si scontra duramente con il padre. Proseguendo con le anticipazioni Il paradiso delle signore 9, Marcello vorrebbe che Odile lavorasse con lui al Paradiso mentre Enrico scopre di essere al centro di numerosi sospetti da parte di Armando; infine, il ritorno di Vittorio è festeggiato da tutti ma arriva anche l’incontro con Tancredi…

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 27 settembre 2024/ Salvatore incontra il padre di Elvira

Il paradiso delle signore 9, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de Il paradiso delle signore 9, Tancredi promette a Marta di consegnare a Matilde i disegni dei progetti di suo padre, mentre Umberto vorrebbe ingraziarsi Odile sotto lo sguardo compiaciuto della madre della ragazza, Adelaide. Nel frattempo Salvo organizza una cena al Circolo alla quale invita Elvira e i suoi genitori, con l’obiettivo di entrare nelle loro grazie.

L’identità di Enrico resta invece un rebus tutto da decifrare, con Armando che continua a nutrire sospetti nei suoi confronti soprattutto dopo aver ricevuto dal Carabiniere una busta relativa a sua figlia. Nel frattempo Tancredi ripensa a Matilde mentre rilegge alcune lettere appartenenti al loro passato, e riceve una telefonata a Vittorio che potrebbe rimescolare le carte in tavola…

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntate 25-26 settembre 2024/ Umberto vuole ostacolare Marcello

Il paradiso delle signore 9, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Il paradiso delle signore 9 va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nei pomeriggi di Rai 1 alle ore 16.00; oltre alla visione in tv, è possibile seguire le puntate anche in streaming sulla piattaforma di Raiplay.