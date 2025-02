In onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 con le sue intriganti vicende Il Paradiso delle Signore continua a catturare sempre di più l’attenzione di moltissimi telespettatori. Questi infatti, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Novità e colpi di scena non mancano mai e tengono spesso tutti con il fiato sospeso, gli episodi oltre che sul piccolo schermo sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Sono trapelate interessanti anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sul web in merito all’episodio che andrà in onda domani, mercoledì 12 febbraio 2025. Queste rivelano che Marcello apparirà alquanto nervoso perché da giorni non riesce a mettersi in contatto con Adelaide. Intanto, Umberto sarà costretto a continuare a mentire in merito alle reali condizioni di salute della contessa.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 12 febbraio 2025: Anita e Lea tornano a Milano

Durante una chiacchierata con Concetta Botteri si lascerà sfuggire alcune rivelazioni sulla sua relazione con Giulia. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che pur di uscire di casa Agata prenderà una decisione. Quale? Accetterà l’idea di Mimmo, cioè fingere di essere la sua fidanzata.

Le novità però non sono ancora finite, nell’episodio de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 12 febbraio 2025 Enrico penserà di fare una sorpresa a Marta in occasione di San Valentino, le veneri invece vorrebbero organizzare al Paradiso una serata a tema Sanremo. Nel frattempo Lea e Anita sorprenderanno tutti con un improvviso ritorno a Milano.

