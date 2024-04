Anticipazioni Il Paradiso delle Signore/ Puntata 19 aprile: Vittorio cerca di riconquistare Matilde

Il Paradiso delle signore torna con una nuova puntata, domani venerdì 19 aprile 2024, in onda alle 16.00 su Rai 1. Maria vuole vedere Matteo a tutti i costi, la giovane è in pena per il suo unico amore e chiederà l’aiuto di qualcuno che la possa mettere in contatto con lui.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore ci suggeriscono che c’è sempre più tensione tra Alfredo e Irene che continuano a litigare incessantemente. Vittorio, invece, ha capito di amare Matilde ma la donna è ancora molto scossa dal tradimento del suo compagno con l’ex moglie. Riuscirà l’imprenditore a rimettere a posto le cose?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 19 aprile 2024

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 19 aprile 2024, rivelano che Maria cerca di mettersi in contatto con Matteo, e chiede aiuto a Silvana. La giovane è preoccupata per le sorti del suo compagno, con il quale aveva deciso di partire per Parigi.

Alfredo e Irene non riescono proprio a trovare un punto di incontro; la coppia litiga di continuo cercando di capire cosa ne sarà del proprio futuro. Vittorio ha capito di amare Matilde e adesso vuole riconquistarla in tutti i modi. L’imprenditore ha tradito la sua compagna con Marta, ma dopo essersi guardato dentro ha compreso con chi vuole stare davvero.

Il Paradiso delle signore: cosa è successo nelle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti, Ciro vuole a tutti i costi che la figlia torni insieme a Vito e chiede a quest’ultimo di riprovare a farla ragionare. Clara riceve una papabile offerta di lavoro che aiuterebbe la sua carriera ciclistica; questo però la porterebbe a stare lontana da Alfredo.

Hofer, invece, scappa all’estero per non farsi coinvolgere dalla faccenda ma il piano orchestrato da Umberto procede come da copione. Nel frattempo, Elvira accetta di esibirsi al Caffè Amato come le aveva chiesto Salvatore ma qualcosa manderà i suoi piani all’aria.











