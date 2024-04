Anticipazioni Il Paradiso delle Signore/ Puntata 2 maggio: Vittorio farà di tutto per proteggere Matilde

Il Paradiso delle Signore non andrà in onda domani per la celebrazione della Festa dei lavoratori. La soap italiana tra le più amate, però, torna già il 2 maggio con un nuovissima puntata ricca di novità frizzanti per la stagione. Alcuni protagonisti si preparano a un addio, altri saranno messi in condizioni di prendere scelte molto estreme.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Matilde è ricercata dalla polizia e Vittorio cerca di proteggerla arrivando a compiere un gesto davvero inaspettato. Umberto, invece, sta per essere smascherato quando qualcosa turba Adelaide che si blocca…

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 2 maggio: Vittorio fa un gesto estremo

Maria e Matteo decidono di lasciarsi tutto alle spalle e partire insieme per Parigi coronando il loro sogno d’amore; la coppia comincia a dire addio ai propri amici e parenti ansiosi del futuro che li attende. Umberto stava per assumere la gestione del patrimonio di Adelaide, quando Marcello interrompe tutto con delle prove che lo incastrano.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per il 2 maggio rivelano che la contessa sta per denunciare il Guarnieri, ma accade qualcosa che le fa cambiare idea. Matilde è ancora nascosta a causa della vendetta di Tancredi, quando Vittorio riceve visita del commissario Maresca. L’imprenditore compie un gesto estremo nel disperato tentativo di proteggere la compagna. Irene, invece, chiede a Crespi di potersi incontrare con lui in Inghilterra d’estate per poter passare del tempo insieme.

Il paradiso delle signore 8: dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il paradiso delle signore 8, Tancredi cova odio e rancore nei confronti di Matilde perchè ha scelto di stare con Vittorio spezzandogli il cuore. Il giovane decide, dunque, di vendicarsi per rovinare la vita alla coppia che sta per andare a convivere, ma Marta scopre i suoi piani riesce ad avvisarli prima che sia troppo tardi.

Marcello ha trovato le prove per incastrare Umberto una volta per tutte, grazie all'aiuto di Flora che ha capito la vera natura del Guarnieri. Mentre sta per firmare l'accordo per ottenere una parte del patrimonio di Adelaide, i piani dell'imprenditore verranno rovinati da un colpo di scena…











