Anticipazioni Il Paradiso delle Signore/ Puntata 3 aprile: Marta e Vittorio capiranno di amarsi?

Domani, mercoledì 3 aprile, andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore, alle 16.00 su Rai 1: ecco le anticipazioni. La fiction è molto amata dal pubblico raggiungendo numeri vertiginosi in merito agli ascolti. Il nuovo appuntamento prevede alcuni colpi di scena che renderanno tutto più interessante.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 3 aprile

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle signore Irene è furiosa con Alfredo perchè a causa sua e della sua idea Clara rischia di essere squalificata dalle gare ciclistiche. Tancredi, invece, è deciso a riconquistare Matilde e ha già in mente la strategia ideale per riuscirci.

Flora Gentile Ravasi non vede di buon occhio il modo in cui Umberto cerca di screditare Marcello. La donna comincia a sospettare che il suo fidanzato nutra ancora dei sentimenti per Adelaide. Nel frattempo Don Saverio cerca di far ragione Marta e Vittorio prima di procedere all’annullamento del matrimonio: secondo lui è evidente che tra i due ci sia ancora un forte sentimento. Vito, invece, avrà un duro colpo; Maria gli ha detto chiaro e tondo di non provare più per lui il sentimento di prima…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti nelle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle signore, Tancredi confessa ad Umberto di voler riconquistare il cuore di Matilde. Marcello, invece, si era recato in Germania per il sospetto secondo il quale l’affare Hofer potesse essere una truffa ai suoi danni.

Barbieri, però, dopo aver verificato personalmente la questione ha comunicato a Matteo di voler procedere con l’operazione commerciale. Nel frattempo, Clara si infuria con Alfredo: la giovane ha vinto la gara ma rischia la squalifica. L’uomo, infatti, ha montato sulla sua bicicletta un cambio non omologato senza che lei lo sapesse. Maria ha deciso di recarsi a Parigi e Vito ha deciso di accompagnarla. La ragazza aveva confessato a Irene di non essere più innamorata del suo attuale compagno. Riuscirà a confessare tutto?











