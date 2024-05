Anticipazioni Il Paradiso delle Signore/ Puntata 3 maggio: Matilde sta per essere arrestata ma…

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la giornata di domani, 3 maggio 2024, pongono l’attenzione sulla coppia formata da Vittorio e Matilde. I due innamorati vorrebbero vivere il proprio futuro insieme, ma la gelosia di Tancredi potrebbe compromettere la loro vita.

Il nuovo appuntamento guarda ad Elvira e Salvo che si amano talmente tanto da non voler più nascondere a nessuno la decisione di stare insieme. I protagonisti vivranno momenti di tensione unici che li porterà a dover prendere in fretta decisioni molto importanti per la loro vita.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 3 maggio: Matilde sta per essere arrestata

Vittorio è in preda al panico; vuole aiutare Matilde ma non sa come fare per proteggerla, per questo motivo decide di parlare con Marcello e Roberto, ma viene interrotto proprio dalla sua compagna che si reca al Paradiso per parlare con lui.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano che proprio quando la Frigerio raggiunge Vittorio, la polizia fa irruzione per arrestare la donna e portala in carcere. Qualcuno, però, riuscirà ad impedire tutto questo aiutando la coppia che si trova in gravi difficoltà. Flora, dopo aver visto cosa è capace di fare Umberto, capisce cosa vuole fare del futuro insieme al Guarnieri. Gli ultimi avvenimenti hanno portato la donna a scoprire che è stato proprio lui a truffare Marcello mettendolo in difficoltà. Elvira e Salvo sono sempre più innamorati e felici insieme, dunque, non intendono più nascondersi ai genitori.

Il paradiso delle signore 8: dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il paradiso delle signore 8, Mattia e Maria partono insieme per Parigi coronando finalmente il proprio sogno d’amore. Umberto sta per firmare l’accordo per la gestione del patrimonio di Adelaide quando viene interrotto da Marcello. La contessa sta pensando di mostrare le prove per incastrare il Guarnieri, ma qualcosa la fa desistere dal suo proposito. Matilde rischia grosso e quando si reca da Vittorio accade qualcosa di imprevisto…











