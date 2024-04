Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntata 4 aprile 2024/ Matteo saluta Maria prima della partenza, ma…

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntata 4 aprile 2024 su Rai 1

Domani pomeriggio, giovedì 4 aprile 2024, va in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore su Rai1. Stando alle anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, Alfredo si renderà conto di aver sbagliato e chiederà scusa a Clara per aver compromesso la sua carriera ciclistica. Lei non è ancora pronta a perdonarlo, ma l’intervento di Irene potrebbe rivelarsi determinante: la donna, infatti, gli suggerisce di chiedere aiuto a Leonardo Crespi per risolvere la situazione.

Intanto Matteo ha salutato Maria prima della partenza della stilista per Parigi, ma qualcuno da lontano li ha spiati intuendo che tra i due c’è un rapporto speciale, e rivelerà tutto a Umberto. Nel frattempo, Tancredi prosegue il suo piano per riavvicinarsi a Matilde, mentre Marcello viene a sapere per caso da Flora alcune cose che scatenano il suo malumore. Così, la sera, litiga con Adelaide e l’oggetto della discussione è proprio Umberto. Marta e Vittorio, invece, sono sempre più vicini: Don Saverio è consapevole che la coppia è ancora innamorata, e questa loro complicità potrebbe sempre più avvicinare Tancredi a Matilde.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore, il piano di Alfredo per compromettere la gara ciclistica di Clara ha mandato su tutte le furie Irene. Intanto Tancredi è intenzionato a riconquistare Matilde, proprio mentre Marta e Vittorio sono ad un passo dall’annullamento del matrimonio. Don Saverio è però scettico: secondo lui, infatti, tra i due c’è ancora un forte sentimento e per questo cerca di farli ragionare.

Flora, intanto, si accorge del modo in cui Umberto sta screditando Marcello e, al tempo stesso, inizia a sospettare che il fidanzato sia ancora innamorato di Adelaide. Intanto Maria si è resa conto di non nutrire più alcun sentimento per Vito, al punto da rivelarglielo: per lui è un duro colpo da incassare.

