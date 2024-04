Anticipazioni Il Paradiso delle Signore/ Puntata 5 aprile: Vittorio ancora innamorato di Marta?

Domani, venerdì 5 aprile, andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore, alle 16.00 su Rai 1: ecco le anticipazioni. La fiction è molto amata dal pubblico raggiungendo numeri vertiginosi in merito agli ascolti. Il nuovo appuntamento prevede alcuni colpi di scena che renderanno tutto più interessante.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 5 aprile

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle signore Matteo vuole conquistare il cuore di Maria; per questo decide di lasciare Milano e raggiungerla a Parigi, così da dichiararle il suo amore. Alfredo ammette che Crespi lo abbia aiutato, dunque, lo ringrazia anche se rimane il suo acerrimo rivale. Nel frattempo, Vittorio è sempre più confuso sui sentimenti che prova per Marta.

Il Conti non riesce a capacitarsi di come sia possibile essere ancora innamorato di lei, dopo quello che è accaduto tra loro; l’uomo chiede, dunque, il parere di Roberto con il quale si confida. Rosa viene raggiunta da una persona molto importante per lei: di chi si tratta? Adelaide è conscia di provare ancora dei sentimenti per Marcello, dunque, decide di fare pace con lui dopo l’ultima lite.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti nelle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle signore, Irene si infuria con Alfredo perchè a causa sua e della sua idea Clara rischia di essere squalificata dalle gare ciclistiche. Tancredi, invece, è deciso a riconquistare Matilde e ha già in mente la strategia ideale per riuscirci.

Flora Gentile Ravasi non vede di buon occhio il modo in cui Umberto cerca di screditare Marcello. La donna comincia a sospettare che il suo fidanzato nutra ancora dei sentimenti per Adelaide. Nel frattempo Don Saverio cerca di far ragione Marta e Vittorio prima di procedere all’annullamento del matrimonio: secondo lui è evidente che tra i due ci sia ancora un forte sentimento. Vito, invece, avrà un duro colpo; Maria gli ha detto chiaro e tondo di non provare più per lui il sentimento di prima…











