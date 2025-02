Andrà in onda domani, venerdì 7 febbraio 2025, l’ultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che stupiranno non poco i telespettatori. Questi sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti prima della solita pausa del weekend. L’amata soap opera viene trasmessa su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 e riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi fan con le sue intriganti vicende. Oltre che in televisione gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Ma cosa succederà a Il Paradiso delle Signore nella puntata di venerdì 7 febbraio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Rosa apparirà molto stupita quando scoprirà che dopo la pubblicazione del suo articolo sul giornale di Tancredi l’uomo ha compiuto una buona azione. Intanto Umberto farà una proposta al Di Sant’Erasmo, quella di allearsi per realizzare insieme nuovi affari approfittando dei risvolti positivi che potrebbe avere l’articolo sull’opinione pubblica.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 febbraio 2025: Il padre di Elvira chiede aiuto a Salvo, Rita è la nuova venere del Paradiso

La nota soap opera avrà in serbo altre interessanti novità per i suoi tantissimi fan e questi non vedono l’ora di scoprire cos’altro succederà nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 7 febbraio 2025. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che il padre di Elvira chiederà aiuto a Salvatore.

L’uomo chiederà al marito della figlia di aiutarlo a far ragionare la moglie con la speranza che possa tornare a casa con lui. Le cose però non andranno come sperava, infatti scoppierà un nuovo litigio tra loro. Le novità però non sono ancora finite, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore infatti fanno sapere che Rita diventerà la nuova venere del Paradiso, una decisione che spiazzerà tutti. Irene però sarà molto felice perché è convinta che sia la persona giusta ma ancora non sa che la ragazza nasconde un grosso segreto.

